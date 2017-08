Sisteme de consolidare si de reparare post-seism (III)

Noi si cititorii nostri! (II) Publicarea opinillor unor colaboratori ai nostri in legatura cu momentul aniversar al Revistei Constructiilor nr. 100 a starnit interes, interes reiesit si din faptul ca primim in continuare raspunsuri la cele trei intrebari formulate de noi. 1. Cum apreciati si cat de utila va este Revista Constructiilor? 2. Ce ati dori sa cuprinda ea in … Citeste in continuare »

Autostrada… lumanarilor! A trebuit sa mai treaca in lumea cealalta (speram fara grijile de pe la noi) inca un om, pentru ca „elita“ din administrarea cailor rutiere sa catadicseasca sa ia niste masuri pentru stoparea tragicelor accidente care, parca, nu mai au un sfarsit. Din pacate, sfarsitul la care ne referim nici nu poate avea un… sfarsit, … Citeste in continuare »

FPSC: Am pierdut bratara!? Este bine stiut ca intelepciunea popoarelor se cumuleaza in timp si la un moment dat, pentru a fi transferata generatiilor viitoare, se concentreaza in fraze scurte, pline de esenta pe care le invocam ca fiind vorbe populare, proverbe, pilde sau filozofii etc. Ma voi opri la una dintre aceste intelepciuni, deosebit de importanta in profesia … Citeste in continuare »