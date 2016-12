AMF: Lupta impotriva zgomotului. ABSORBTIA ACUSTICA

Cercul vicios Pe vremea comunismului exista o expresie des folosita: „Ei se fac ca ne platesc, noi ne facem ca muncim!“. Aceasta expresie vroia sa arate discrepanta dintre salariile celor care munceau in capitalism, in „vest“ si ale celor din „est“, inclusiv din tara noastra. Expresia era, insa, sincera, aratand ca, de fapt, nici nu se munceste … Citeste in continuare »

Federatia patronatelor societatilor din constructii. Un nou actor pe scena economico-sociala In luna octombrie a.c., in prezenta unor numerosi participanti, a fost lansata Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC). Initiativa constituirii acestei organizatii a apartinut Patronatului Societatilor din Constructii (PSC) si Patronatului Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta (PPTT), asociatii cunoscute in lumea constructorilor din tara noastra. Federatia acopera mai bine intreaga filiera de activitati pornind de la … Citeste in continuare »

Mult prea priceputi in toate! Exista de cand lumea oameni si oameni. Unii mai dotati din punct de vedere intelectual si moral – spre binele nostru – se straduiesc sa faca tot ce pot pentru progresul pe toate planurile al vietii conationalilor sau pentru asigurarea la scara mondiala a unei dezvoltari propice convietuirii echitabile. Altii, veleitarii, se autoinclud intr-o asemenea … Citeste in continuare »