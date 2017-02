METECNO: Panouri sandwich cu spuma din poliuretan si vata minerala

Apararea interesului public la atribuirea contractelor de achizitii publice – exigente europene Elaborarea unor reglementari clare, simple, neechivoce, care sa faciliteze derularea procedurilor de achizitii publice, reprezinta un deziderat semnificativ, care se regaseste in preocuparile legiuitorului Uniunii Europene. Constructia legala actuala din Romania este intemeiata, in principiu, pe prevederile Uniunii Europene, Ordonanta nr. 34/2006 fiind adoptata ca urmare a asumarii de catre Romania a angajamentelor de armonizare … Citeste in continuare »

Gulgutierii! O specie de oa­meni, traitori printre noi, care una spun si alta fac. Mai pe roma­neste, gargara­gii. Ca asa este in tara in care inca mai existam. Vorbe dulci, de „suflet” s-ar zice, dar amagitoare pentru marea ma­sa de creduli. Ei au aparut si s-au dezvoltat pe aceste meleaguri, ca urmare a „pregatirii” lor in … Citeste in continuare »

Si a fost 1 iunie! Da, a fost! Si nu este vorba despre Ziua Copilului, ci despre o alta zi considerata de referinta in democratia romaneasca post-decembrista pentru ca au avut loc in premiera alegeri locale uninominale. Chipurile, omul potrivit la locul potrivit. Oare? Om trai si om vedea! Pana atunci, mai toti liderii „cremei” locale „imbatraniti” in functii administrative, … Citeste in continuare »