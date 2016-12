GIP GRUP AVERTIZEAZA: Cosurile de fum in pericol

Spre luare aminte… Multi… da´ prosti !?! Expresia nu-mi apartine, dar ea exprima poate, la modul concret, cine sunt, din pacate, majoritatea semenilor cu care convietuim în special dupa… MAREA REVOLUTIE ROMANEASCA DIN DECEMBRIE 1989. Cand spun semeni, îi pun la gramada pe cei ce se perinda pe la treburile statului într-o veselie condamnabila, dar si pe cei care se plang necontenit … Citeste in continuare »

FMI – versiune romaneasca! FMI sau, practic, ce se intampla in Romania acestor ani poate fi tradus, mai in gluma si pe gustul unora „Fie-ti Mila de Investitori“. De acei „investitori“ pe frontispiciul carora se afla imbogatirea nelimitata pe spatele altora si care, in timp, si-au dovedit incapacitatea derularii unor afaceri care sa nu afecteze sistemul economic al tarii. … Citeste in continuare »

… Adio si-un praz verde! Asa suna zicala populara adresata celor de care unii s-au saturat pentru ce le-au facut atâta amar de vreme. Faptul s-a petrecut la finele lunii aprilie, cand, in sfarsit, s-a dat un sut in fund clanului portocaliu care credea ca-i pentru totdeauna la putere. Si asta pentru ca mai toata lumea s-a saturat din plin … Citeste in continuare »