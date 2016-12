Personalitati din constructii – Radu AGENT (1925 – 2000)

Furtul… sport national! Constructiile, motorul oricarei cresteri si dezvoltari economice, sunt aproape de a-si da obstescul sfarsit in societatea noastra. Cauza? Nu sunt investitori si deci, bani! De ce? Pentru ca banii incap pe mana sau mai bine zis intrã in averile “baietilor destepti”. Ca este asa ne-o arata si Premierul Guvernului care, ori de cate ori se … Citeste in continuare »

Controlul public in constructii De cand lumea si pamantul, proprietarii au fost responsabili de starea tehnica si functionalitatea constructiilor aflate in posesia lor, fie direct, fie prin intermediari angajati in vreun fel. De modul in care isi faceau si gospodareau constructiile, depindea folosul pe care-l aveau din ele. Cerintele fundamentale ale proprietarilor si utilizatorilor de constructii erau ca acestea … Citeste in continuare »

Lectie… de istorie neplacuta! Am fost si raman un nemultumit! Dar… Orice om de buna credinta si fara de manie nu poate sa spuna ca in ultimii 25 de ani, pe fondul unei bizare intelegeri a notiunilor de democra­tie si libertate, in tara noastra nu s-au intamplat si lucruri deosebite fata de ceea ce am parasit in `89. Numai … Citeste in continuare »