SBR: CFA – pilot forat cu snec continuu

De ce avem nevoie de autostrazi? Cresterea exploziva a traficului rutier din ultimele doua decenii impune, stringent, luarea masurilor necesare pentru crearea conditiilor desfasurarii normale si in deplina siguranta a acestuia. Este vorba, pe de o parte, de starea si calitatea mijloacelor de transport, iar pe de alta parte, de capacitatea infrastructurii rutiere de a satisface noile performante de trafic. Se … Citeste in continuare »

Cum sa evitam corectiile financiare, utilizand eficient Fondurile Europene In calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, Romania trebuie sa isi indepli­neasca obligatiile pe care si le-a asumat prin Tratatul de aderare. Avand in vedere acest fapt, legislatia nationala detaliaza si faciliteaza aplicarea in practica a legislatiei Uniunii Europene. Suprematia dreptului comunitar impune ca aceasta sa nu poata … Citeste in continuare »

ARACO: Riscuri semnificative pentru sectorul de constructii in 2016! Se impun masuri angajante politic si economic! A. Contextul actual a. Volumul valoric al activitatii in acest sector a crescut in 2015 cu cca 10% raportat la anul 2014. Cresterea in puncte procentuale este aparent semnificativa pentru ca ea se raporteaza la o valoare modesta inregistrata in 2014 si este conjunctural majorata de finalizarea proiectelor din cadrul financiar comunitar 2007-2014 ( n+2). … Citeste in continuare »