BUREAU VERITAS ROMANIA

Personalitati romanesti in constructii – Gheorghe BADEA S-a nascut la 25 octombrie 1944, in comuna Domnesti, judetul Ilfov. Dupa terminarea Liceului nr. 36 din Bucuresti, a urmat Facultatea de Instalatii – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1969. Activitatea didactica a inceput-o, ca sef de lucrari, la disciplina Instalatii sanitare si gaze la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca. Parcurgand … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Emil SIMIU S-a nascut la 8 aprilie 1934 in Bucuresti. Dupa absolvirea Liceului Academie Ronsard (1944 – 1946), a Liceului Francez si a Scolii Medii de Arhitectura (1948 – 1951), a urmat cursurile Facultatii de Constructii din Institutul de Constructii Bucuresti, facultate pe care a absolvit-o in anul 1956. Activitatea profesionala a inceput-o, ca diriginte de santier, … Citeste in continuare »

Constructori pentru eternitate… A mai trecut un an, unul peste cei cinci scursi nemilos, avand in prim plan un specialist cu nume si renume in constructii: Mihail ERBASU. Nemilos pentru ca frangerea vietii unui om aflat in deplina putere a insemnat si inseamna in continuare o grea pierdere pentru familie si pentru lumea constructiilor, in general. Nascut, format … Citeste in continuare »