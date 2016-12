EURODRILL FUNDATII SPECIALE

CONSTRUCTORI DE EXCEPTIE – Radu SCUTELNICU (1938 – 1998) S-a nascut la 24 august 1938 in comuna Mihalaseni, judetul Botosani. Dupa absolvirea renumitului Liceu „August Treboniu Laurian“ din Botosani, a urmat cursurile Facultatii de Constructii (Sectia de Drumuri si Poduri) din cadrul Institutului Politehnic „Gh. Asachi“ Iasi. A absolvit ca sef de promotie in anul 1960. Activitatea a inceput-o, ca stagiar, la Santierul Hidrocentralei … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Mircea MIHAILESCU (1920 – 2006) S-a nascut la 1 octombrie 1920 in Brasov. Dupa terminarea Liceului Andrei Saguna din localitate, a urmat cursurile Facultatii de Constructii din Politehnica Bucuresti, pe care le-a absolvit in anul 1944. Si-a inceput activitatea didactica, in functia de asistent, la disciplina Beton armat (profesor, regre­tatul Mihail Hangan), la Politehnica Bucuresti. Intre anii 1940 – 1952, … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii: Ion TECUCI S-a nascut la 8 octombrie 1938 in comuna Susani, judetul Valcea. Dupa terminarea Liceului Mihail Eminescu din Bucuresti, a urmat Facultatea de Hidrotehnica – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1961. Activitatea de proiectare a inceput-o la Institutul pentru Planuri de Amenjare si Constructii Hidrotehnice cu 1/2 norma, cealalta jumatate de … Citeste in continuare »