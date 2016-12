Constructori longevivi

FERROBETON: Record pentru cea mai lunga grinda de pod armata si pretensionata Ferrobeton aduce in Romania experienta interna­tio­nala a grupului CRH in domeniul executiei de elemente din beton prefabricat si precomprimat. Ferrobeton isi desfasoara activitatea intr-o fabrica situata langa Ploiesti, in apropierea soselei de centura. Unitatea de productie are o capacitate de 2.200 de mc pe luna si a fost construita in 2008, dupa modelul implementat in … Citeste in continuare »

ROMFRACHT SPEDITION: Rolul fibrelor metalice la armarea betoanelor Dupa o perioada in care sectorul constructiilor a suferit contractii importante, se spera, in 2015, relansarea lucrarilor de investitii de stat si private, la un nivel comparabil cu cel din perioada 2006-2008. Daca sectorul constructiilor va fi reconsiderat, ca motor al cresterii economice, si se va relansa la parametrii normali unei economii de piata eficiente,

ERGON: Elemente din beton prefabricat si precomprimat Producator cu experienta in domeniul executiei elementelor din beton prefabricat si precomprimat, CRH Structural Concrete este rezultatul fuziunii dintre ERGON si Ferrobeton Romania. Societatea isi desfasoara activitatea in fabrica construita in 2008 la marginea Ploiestiului, in apropierea soselei de centura, dupa modelul altor fabrici din grupul CRH, precum cele din Belgia si Polonia. Cu acest