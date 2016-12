MAX BÖGL & ASTALDI: Arena Nationala – constructie complexa de nivel international (II)

ARACO: 2013 – un alt an esuat!?… Pana cand? Si cine raspunde? ARACO atrage atentia autoritatilor centrale si locale din Romania asupra riscurilor majore generate de impredictibi­litatea consistenta in ceea ce priveste plata creantelor catre constructori, blocarea finantarii investitiilor incepute sau a unor proiecte noi in 2013, pe fondul contractiei severe si continue a sectorului in ultimii 4 ani! Prognoza noastra din martie 2012, de 9,3 – … Citeste in continuare »

… Adio si-un praz verde! Asa suna zicala populara adresata celor de care unii s-au saturat pentru ce le-au facut atâta amar de vreme. Faptul s-a petrecut la finele lunii aprilie, cand, in sfarsit, s-a dat un sut in fund clanului portocaliu care credea ca-i pentru totdeauna la putere. Si asta pentru ca mai toata lumea s-a saturat din plin … Citeste in continuare »

Proiectarea structurilor pentru constructii si recunoasterea calificarilor profesionale in acest domeniu Proiectarea structurilor pentru constructii este un domeniu important al profesiunii de inginer, avand in vedere siguranta constructiilor. Fara o practica profesionala corespunzatoare, proiectarea structurilor pentru constructii implica riscuri mari. Noua legislatie in domeniul calificarilor profesionale si recunoasterea acestora in spatiul U.E. acorda o importanta deosebita calificarii si experientei in domeniu. Din acest motiv, certificarile profesionale … Citeste in continuare »