IRIDEX GROUP PLASTIC: Poliurea – o alternativa moderna pentru protectia anticoroziva a structurilor metalice

PSC: Constructori romani pe piata algeriana O firma isi demonstreaza si isi confirma eficienta si fiabilitatea cu precadere in situatiile de criza econo­mica. Este si cazul celor din constructii care, sub indrumarea PSC, s-au preocupat si chiar au gasit posibilitati de lucru si in strainatate, mai ales in situatia critica prin care firmele romanesti nu au investitii in propria tara. In … Citeste in continuare »

„Foto“ la… minut! Ca-n Cismigiul bucurestean al lui Caragiale! Odinioara venea tot omul in vestitul parc din centrul Capitalei sa se bucure si el de oferta naturii concretizate in verdeata, aer si lac pentru plimbarea cu barca. Si pentru a avea o amintire isi „tragea” si o poza la fotograful ambulant care indemna trecatorii cu… foto la minut. Adica timpul cat dura dorita imortalizare … Citeste in continuare »

Prietenul la nevoie se cunoaste! Se stie de cand lumea ca proverbul care face obiectul acestui editorial a fost si ramane un atribut al celor care inteleg ca viata are un caracter, prin excelenta, social. Degeaba te „straduiesti” (cum fac, din pacate, azi o mana de politicieni afaceristi) sa agonisesti in scop personal si ceea ce apartine altora, pentru ca … Citeste in continuare »