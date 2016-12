Interactiunea teren – ape subterane – lucrari de infrastructura, in zonele urbane (I)

O data „dezechipat” de hainele de toate zilele si ajuns, pe mana doctorilor, in papuci, pijama si halat, te numesti… pacient! Adica n-ai de lucru, iei medicamente si, uneori, din plictis, boala sau enervare ajungi sa te uiti aiurea pe peretii care te inconjoara, manat de gandul ca totul este pasager si poate, curand sau … Citeste in continuare »

Continuam sa va prezentam date si fapte din cartea „Constructori ai secolului XX“ scrisa de unul dintre reputatii specialisti in domeniu, inginerul Alexandru Dobre. De asta data este vorba de „povestea nefericita“ a unei investitii care ar fi putut aduce mari beneficii economiei romanesti si cetatenilor, prin scurtarea drumului, pe calea ferata, de la Bucuresti … Citeste in continuare »

La inceputul lui decem­brie 2012, odata cu alegerile parlamentare, aproa­pe toata suflarea romaneasca spera sau, mai mult, credea, ca in sfarsit ziua cea mare a sosit in sensul ca lucrurile vor lua o noua turnura in ceea ce priveste prezentul si viitorul tarii. S-au vazut unele intentii si s-au luat unele masuri ca atare in … Citeste in continuare »