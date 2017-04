SALTCOM: Hale metalice cu structura autoportanta

S-a nascut la 14 august 1951 in comuna Popricani, judetul Iasi. Dupa absolvirea liceului – internat C. Negruzzi din Iasi, a urmat cursu­rile Facultatii de Hidrotehnica – Institutul Politehnic Iasi, devenind inginer in anul 1975. Intre anii 1975 – 1978, a activat, ca inginer stagiar, la Nodul hidrotehnic Strejesti de pe raul Olt apartinand Grupului … Citeste in continuare »

S-a nascut la 18 septembrie 1942 in Marasesti, judetul Vrancea. A urmat Scoala Medie Unirea din Focsani, dupa care s-a inscris la Facultatea de Constructii Feroviare, Drumuri si Poduri – Sectia Constructii Feroviare din Institutul do Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1966. Activitatea didactica a inceput-o in anul 1966, ca preparator la … Citeste in continuare »

S-a nascut la 26 septembrie 1927 in Hagieni, jud. Ialomita. A urmat cursurile Facultatii de Poduri si Tuneluri a Institutului de Transporturi din Moscova, obtinand titlul de inginer constructor cu diploma de merit, in anul 1954. Dupa absol­virea cursurilor universitare, a fost repartizat, ca asistent, in invatamantul superior, iar intre anii 1956 – 1959, a … Citeste in continuare »

S-a nascut la 25 decembrie 1937 in comuna Posesti, judetul Prahova. A absolvit Scoala Tehnica de Petrol din Ploiesti, in anul 1955, dupa care a urmat Facultatea de Constructii Hidrotehnice – Institutul de Constructii Bucuresti – devenind inginer in anul 1960. Repartizat, in facultate, ca pre­parator la Catedra de Alimentari cu apa, a devenit, ulterior, … Citeste in continuare »