ORLEN ASFALT: Bitumuri inalt modificate ORBITON HiMA

MAPEI: Reabilitarea viaductului „Valea lui Stan" – REPARARE. CONSOLIDARE. PROTECTIE Constructia barajului si a hidrocentralei Vidraru au inceput in anul 1961, odata cu turnarea primei bene metalice pline cu beton, coborata pe cabluri metalice de la 180 m inaltime. Monumentala constructie a fost inaugurata, dupa doar 5 ani, in anul 1966. Costurile acestei constructii s-au ridicat la 1,4 miliarde de lei. In zilele noastre o …

ICOPAL: Membrane hidroizolante din materiale plastice Rigiditatea termenelor contractuale impune firmelor de proiectare si constructii folosirea unor materiale si solutii tehnologice care sa fie simple si usor de aplicat, asigurand in acelasi timp o calitate superioara lucrarilor executate. In domeniul hidroizolatiei un asemenea produs il reprezinta mem­branele hidroizolante din materiale plastice. Sunt materiale interesante, dar invizibile in unitatile de retail. Produse, …

Metode de eliminare a umiditatii din zidurile cladirilor Una dintre marile probleme cu care ne confruntam la cladirile vechi sau la monumentele istorice este umiditatea ascendenta, care apare din cauza ca apa migreaza in pereti, din diferite surse aflate in funda­tie sau in sol. Umiditatea acendenta duce la modificari evidente ale proprietatilor materialelor, rezultand caramizi sfaramicioase, armaturi corodate etc. Exista mai multe proceduri …