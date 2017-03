ADEPLAST: AdePlast lanseaza un program de termosisteme structurat pe 5 niveluri de calitate si pret

In galeria personalitatilor de seama ale scolii romanesti de constructii, un loc aparte il ocupa inginerul Ion Constantin Otescu, datorita intregii sale existente – un exemplu elocvent de competenta, corectitudine si verticalitate si un promotor neobosit al inovatiilor tehnice si lucrarilor trainice pe care ni le-a lasat drept mostenire. Pentru a intelege, insa, personalitatea lui … Citeste in continuare »

S-a nascut la 6 septembrie 1943 in Bucuresti. A urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole, pe care a absolvit-o in anul 1967. Si-a inceput activitatea, ca inginer proiectant, la Institutul Proiect Bucuresti si a continuat-o la Institutul de Proiectari Carpati (1967 – 1970). Activitatea didactica a inceput-o in anul 1969, ca asistent, la … Citeste in continuare »

S-a nascut la 4 decembrie 1870 in comuna Creata-Lesile, satul Sto­ienoaia, judetul Ilfov. Dupa terminarea, in anul 1889, a Scolii comerciale din Bucuresti, s-a inscris la Scoala Nationala de Poduri si Sosele Bucuresti, pe care a ab­solvit-o in anul 1894. Activitatea inginereasca a inceput-o in acelasi an, la Directia generala a cailor ferate, pentru lucrarile … Citeste in continuare »