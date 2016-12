TRACTOR PROIECT COMERT: BAUER IN HOUSE 2014

QUO VADIS ISC? In urma cu cativa ani publicam in „Tribuna constructiilor” un articol intitulat “Quo vadis UAICR”? in care analizam activitatea Uniunii Asociatiilor Inginerilor Constructori din Romania si indemnam la unitatea de breasla, in conditiile de destramare accentuata a acesteia. Rezultatul? Ati mai auzit ceva despre activitatea UAICR? Daca membrii acestei asociatii ar fi urmat cele cateva … Citeste in continuare »

„Succesuri si performari“ Nu, nu-i nici o greseala din partea corecturii revistei noastre. Cuvintele din titlu sunt consecinta imbogatirii dictionarului limbii romane cu noi denumiri de catre una dintre „mladitele“ mai marelui tarii in tentativa de a-si semnala originalitatea limbajului sau in tumultul vietii politice postdecembriste. Ele, cuvintele adica, au vazut lumina zilei sau, mai bine zis, a … Citeste in continuare »

Ocupatiile din activitatea de monitorizare a comportarii in situ a constructiilor (II) (Continuare din numarul anterior) Specialist in urmarirea speciala a comportarii in situ a constructiilor Descrierea ocupatiei Urmarirea speciala a comportarii in situ a construc­tiilor presupune un grad de calificare superioara celei a responsabilului cu urmarirea curenta, deoarece ea implica, pe langa constatarea starii tehnice de moment a constructiei si a consecintelor asupra aptitudinii pentru exploatare … Citeste in continuare »