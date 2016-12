Utilizarea in constructii a betoanelor cu armatura dispersa din fibre metalice

Statul de drept si statul… „drepti“!? Adica, statul in pozitia de drepti, specific armatei, unde doar ti se ordona ce sa executi si nimic mai mult. Deci, cu interdictia de a… misca in front! In urma cu putin timp cei 7,4 milioane de romani „antidictatura“ au constatat ca orice semn de nesupunere este taxat ca atentat la „statul de drept”, adica … Citeste in continuare »

CORSARUL ROSU: Idei de afaceri in domeniul imobiliar “CONSTRUIREA DE CARTIERE REZIDENTIALE” Piata rezidentiala s-a stratificat pe mai multe niveluri, casele noi, amplasate in cartierele rezidentiale aparute in jurul marilor orase, au devenit tot mai tentante pentru romani. Pentru a intelege mai bine ce implica realizarea unui astfel de cartier rezidential veti urmari, credem, si discutia cu artizanul acestui proiect, administratorul societatii comerciale Corsarul Rosu Impex ’93 … Citeste in continuare »

Romania… codurilor! Codul verde, codul galben, codul portocaliu, codul civil, codul penal, codul fiscal etc. Dupa cum observati, cel mai important cod lipseste, cel al bunelor maniere, al bunului simt in ultima instanta, pentru ca de cand lumea viata este sociala si nu exclusiv individuala, cum cred unii. Adica EU, EU am libertatea sa fac ce vreau … Citeste in continuare »