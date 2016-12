Noutati editoriale: Proiectarea cladirilor din zidarie

Autorizarea responsabililor cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor A aparut pe site-ul Inspectoratului de Stat in Constructii „Procedura de autorizare a personalului de specialitate in constructii“ care mi-a starnit interesul prin faptul ca se referea, printre altele, la autorizarea asa-numitilor „Responsabili cu urmarirea speciala a comportarii in exploatare a constructiilor“. Cred ca nu mai este necesar sa mentionez ca Inspectoratul nu a fost … Citeste in continuare »

Pe cand „Romania lucrului bine facut”? Lasand la o parte „sclipirea” si zanganitul catu­selor, care au devenit in ultima vreme „bijuterii” ale unor „oameni de afaceri”, iata ca, deja a trecut un trimestru din 2015 si lucru­rile in sectorul construc­tiilor au ramas aproximativ asa cum au decurs ele in ultimii 10 ani, ani in care totul a fost alandala, adica dupa … Citeste in continuare »

Toata lumea fericita si cu… lacrimi pe obraz! Asta se pare a fi starea generala dupa prezidentialele sfarsitului de an 2009. Fericitii (ati ghicit poate) sunt grupati in jurul partidului stat, „binefacatorul“ celor putini in detrimentul celor multi. Si daca grupului i se ataseaza si cei peste cinci milioane de fideli alegatori ai luptei anticomuniste, antimineriade, antirusesti… etc., putem contura un tablou al … Citeste in continuare »