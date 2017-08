ALMA CONSULTING: Arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica

In prim-plan Construct Expo Aderarea Romaniei la UE face ca fenomenul promotional sa capete noi dimensiuni si demersuri pentru ca produsele, tehnologiile si serviciile existente sa fie mai bine cunoscute si aplicate pe piata concurentiala. Romexpo este poate cea mai reprezentativa institutie cu un rol activ si determinant si in domeniul constructiilor, motiv pentru care ne-am adresat domnului presedinte … Citeste in continuare »

Produsele pentru constructii, pe traseul spre marcajul CE Nu o data in viata am fost pusi in fata unei probleme a carei rezolvare parea complicata si fara sorti de izbanda. Intr-o asemenea situatie se poate incadra si introducerea produselor pentru constructii pe piata romaneasca, de "ajutor", in acest sens, fiind si legislatia nationala in vigoare, neprietenoasa, la prima vedere, cu toata lumea. De …

In pregatire, o lucrare despre generatiile de constructori! In general, odata cu inaintarea in varsta si in special in perioada de pensie, unii oameni de diferite profesii, pentru a-si pastra exercitiul intelectual, gasesc de cuviinta ca este laudabil sa consemneze date si fapte deosebite care caracterizeaza viata si activitatea unor persoane ce au lasat ceva valoros in urma lor. Un asemenea om, …