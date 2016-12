Reabilitarea monumentului istoric „Cetatea Neamt“ (II)

Personalitati din constructii – Eugeniu IORDACHESCU S-a nascut la 9 noiembrie 1929 in Braila iar dupa absolvirea, in anul 1949, a Liceului Nicolae Balcescu din localitate a urmat cursurile Institutului de Constructii din Bucuresti – Facultatea de Poduri si Constructii Masive devenind inginer in anul 1953. Activitatea a inceput-o ca inginer proiectant la Institutul de Proiectari al Ministerului Industriei Usoare participand, … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Mircea IEREMIA S-a nascut la 25 iunie 1939 in Ploiesti. Dupa absolvirea Liceului Mihai Viteazul, din Bucuresti, a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole de la Institutul de Constructii Bucu­resti, cursuri absolvite in anul 1961. Activitatea inginereasca a inceput-o la intreprinderea de Constructii Speciale Industriale si Montaj, contribuind la realizarea Fabricii de Masini

Personalitati romanesti in constructii – Horea SANDI S-a nascut in Sibiu, la 20 ianuarie 1932, unde a absolvit Liceul „Gheorghe Lazar" in 1950. Intre anii 1950 – 1955 a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile si Industriale din Institutul de Construc­tii Bucuresti, frecventand, in paralel, si cursurile Facultatii de Matematica a Universitatii din Bucuresti (1950 – 1954). Activitatea inginereasca a inceput-o la