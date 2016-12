Fundarea constructiilor pe loessuri si pamanturi loessoide

Profesorul universitar emerit, academician Panaite MAZILU la 99 de ani! Se spune ca timpul este metronomul care masoara trecerea noastra prin viata pamanteana. El se afla in stransa legatura cu ceea ce ii este sortit unui om. Pentru unii timpul este prea scurt din cauza sanatatii sau a unor situatii neprevazute. Pentru altii el se scurge in stransa legatura cu modul de viata: linistit, vulcanic, … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Horea SANDI S-a nascut in Sibiu, la 20 ianuarie 1932, unde a absolvit Liceul „Gheorghe Lazar“ in 1950. Intre anii 1950 – 1955 a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile si Industriale din Institutul de Construc­tii Bucuresti, frecventand, in paralel, si cursurile Facultatii de Matematica a Universitatii din Bucuresti (1950 – 1954). Activitatea inginereasca a inceput-o la … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Felician Eduard Ioan HANN S-a nascut la 15 iunie 1926 la Oradea. Dupa absolvirea liceului militar Mihai Viteazul din Tg. Mures in anul 1944 si a Scolii de ofiteri de geniu din Bucuresti in anul 1946, a activat la unitati militare din Lipova si Alba lulia. Din anul 1951, a urmat Academia Militara Tehnica din Bucuresti, Facultatea de Constructii … Citeste in continuare »