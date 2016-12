Evenimentul de Echipamente Electrice si Automatizari, IEAS 2015

Personalitati din constructii – Petre BADEA S-a nascut la 1 aprilie 1948 in comuna Negresti, judetul Arges. Dupa absolvirea cursurilor liceale la Mozaceni, judetul Arges, a urmat Facultatea de Constructii Civile si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1970. A inceput activitatea inginereasca in acelasi an, ca sef de punct de lucru la realizarea Complexului Hotelier Saturn … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Alexandru CISMIGIU (1917 – 2005) S-a nascut la 27 decembrie 1917 in oraselul Bolgrad (Basarabia). Dupa terminarea liceului, in anul 1938, a urmat cursurile Scolii Politehnice Bucuresti – Sectia Constructii, obtinand diploma de inginer in anul 1944. A inceput activitatea la Centrala Cimentului si Ceramicii, ca inginer proiectant, concentrandu-si atentia pe problematica silozurilor. Intre anii 1948 – 1951, a activat … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Felician Eduard Ioan HANN S-a nascut la 15 iunie 1926 la Oradea. Dupa absolvirea liceului militar Mihai Viteazul din Tg. Mures in anul 1944 si a Scolii de ofiteri de geniu din Bucuresti in anul 1946, a activat la unitati militare din Lipova si Alba lulia. Din anul 1951, a urmat Academia Militara Tehnica din Bucuresti, Facultatea de Constructii … Citeste in continuare »