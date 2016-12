DOKA: Dokaflex 1-2-4, Sistemul rapid si versatil de cofrare a planseelor

MULTIBETON ROMANIA: Incalzire prin pardoseala cu sapa din asfalt turnat Asfaltul are o lunga tra­ditie in constructii: inca din antichitate, aproximativ 700 in. Hr., s-a utilizat pentru asfaltarea strazilor. Abia in secolul 19, insa, tehnica asfaltului a inceput sa progreseze. In 1838 s-a asfaltat prima strada in Germania: Jungfernstieg in Hamburg, iar in 1841 s-a creat asfaltul turnat. Este vorba despre un asfalt cu un … Citeste in continuare »

Reabilitarea termica a locuintelor. Studiu de caz In functie de situatiile mai putin placute din sezonul rece, specialistii in domeniu pun la dispozitia celor interesati solutii practice, folosite la reabilitarea termica a unui apartament situat intr-un bloc de locuinte cu structura din cadre lamelare din Iasi, la un apartament situat in zona de colt a scarii 4 cu scara 5 (fig.1). Zonele …

Folosirea fondurilor europene pentru reabilitarea termica a cladirilor. Experienta tarilor membre UE aplicabila in Romania BPIE este o organizatie non-profit, cu sediul la Bruxelles, infiintata de fundatiile americane European Climate Foundation, Climate Works si European Council for an Energy Efficiency and Economy, care are ca obiectiv cresterea eficientei energetice a cladirilor din Europa. Va prezentam, din experienta BPIE, doua dintre solutiile de folosire a fondurilor structurale pentru reabilitarea termica a …