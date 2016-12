ISOMAT: Alegerea sistemului ideal de hidroizolare

Ce repede trec anii! ing. Mihail ERBASU (1942 – 2004) A mai cazut o fila din calendar! O fila cat un an dar una care consemneaza al 7-lea de cand unul dintre constructorii reprezentativi ai breslei ne-a parasit lasand in urma lui tristete si regrete. La 21 iunie 2004 Mihail ErbaSu a trecut in nefiinta pamanteana inaltandu-se spre lumea vesnica, una, poate, mai luminoasa si … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Radu P. VOINEA S-a nascut in Craiova la 24 mai 1923. Dupa absolvirea Liceului Fratii Buzesti din localitate, a urmat (intre anii 1941 – 1946) cursurile Politeh­nicii Bucuresti – Sectia de Constructii, devenind inginer constructor in anul 1946. Activitatea inginereasca a inceput-o la Administratia Porturilor si Cailor de Comunicatii pe Apa – Directia hidraulica, intocmind diferite proiecte pentru … Citeste in continuare »

Timp neiertator! 4 ani de la disparitia dr. arh. Gheorghe Constantin Polizu Dupa un ritual indeobste cunoscut, oamenii, ca si celelalte vietuitoare, se nasc, traiesc si dispar in eternitate. Unii dintre ei raman in memorie pentru ca au lasat ceva in urma lor, ceva care-i poate face sa fie regretati odata cu trecerea timpului. Despre un astfel de om ne vom aminti poate multa vreme pentru ca … Citeste in continuare »