Workplace Safety Management Forum – 1 octombrie 2015, JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Inginer cu realizari notabile in executia unor importante obiective de investitii, autor de inventii si inovatii, profesor universitar asociat, Iurie Druta a fost, totodata, un bun conducator al societatii SC Hidroconstructia SA. Calitatile sale deosebite: initiativa, tact, obiectivitate, capacitate de sesizare a esentialului, onestitate, dragoste si respect fata de salariati, reprezinta insusiri care il situeaza … Citeste in continuare »

Personalitate marcanta a stiintei si tehnicii romanesti, prin disparitia sa lumea constructorilor din tara noastra sufera o pierdere a unei valori greu de inlocuit. In ultima perioada, dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann a fost presedinte de onoare al Comisiei Nationale Comportarea „In Situ” a Constructiilor, asociatie profesionala al carei fondator este. De altfel, urmarirea … Citeste in continuare »

S-a nascut la 19 septembrie 1886 in comuna Murgeni, judetul Vaslui. Dupa terminarea Liceului National din Iasi, a urmat Scoala Nationala de Poduri si Sosele Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1911, devenind inginer in specialitatea drumuri. Dupa absolvire, a obtinut bursa de studii Adamachi, acordata de Academia Romana, pentru 2 ani de cursuri … Citeste in continuare »