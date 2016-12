SAINT-GOBAIN RIGIPS: Da linistea mai tare in casa ta cu Rigips® Fonic!

Personalitati din constructii – Rodica ANGELESCU S-a nascut la 22 august 1933 in Brasov. Dupa absolvirea Liceului Scoala Centrala de Fete Bucuresti, in anul 1951, a continuat studiile la Institutul de Constructii Bucuresti – Facultatea de Constructii Civile si Industriale – pe care a absolvit-o in anul 1956. Activitatea inginereasca a inceput-o in anul 1956, la Institutul de Proiectari Energetice Bucuresti, … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Anghel SALIGNY (1854 – 1925) S-a nascut in luna mai 1854 in comuna Serbanesti, langa Focsani. Liceul, inceput la Focsani, l-a terminat in Germania la Posdam, dupa care a urmat cursurile Scolii Politehnice din Charlottenburg. Dupa o perioada de practica, in Germania, a inceput activitatea inginereasca in tara in anul 1876, la Serviciul de poduri si sosele al Ministerului Lucrarilor

Personalitati romanesti in constructii: Ion TECUCI S-a nascut la 8 octombrie 1938 in comuna Susani, judetul Valcea. Dupa terminarea Liceului Mihail Eminescu din Bucuresti, a urmat Facultatea de Hidrotehnica – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1961. Activitatea de proiectare a inceput-o la Institutul pentru Planuri de Amenjare si Constructii Hidrotehnice cu 1/2 norma, cealalta jumatate de