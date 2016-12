URSA Romania: Izolarea incorecta a acoperisului inseamna cel putin 600 euro pierduti in fiecare an de proprietarii de case

Arhitectura. Invatarea prin cautare, prin practica, intr-o lume a concurentei! In interviul publicat in numarul anterior al revistei, arhitectul Laurentiu Branzeanu se referea, pe scurt, la perioada de timp in care a lucrat in Statele Unite ale Americii, perioada ale carei invataminte le dezvolta in articolul de fata. Piata americana este o piata tipica pentru lumea moderna. Exista cele 2 tipuri de investitii – particulara … Citeste in continuare »

Sistemul National de Monitorizare a Comportarii in Situ a Constructiilor Dupa cum se stie, marele cutremur din 4 martie 1977, care a urmat celui din noiembrie 1940, a evidentiat unele aspecte noi, ingrijoratoare, cu privire la posibilitatea aprecierii comportarii constructiilor afectate, din cauza lipsei unor documente lamuritoare de-a lungul anilor de exploatare cu privire la alcatuirea constructiva de proiect si istoricul comportarii lor. Legea nr. … Citeste in continuare »

Riscul seismic in constructii. Responsabilitati pentru inginerii constructori Societatea civila din Romania a fost sensibilizata, din nou, in privinta riscului seismic, dupa tragicul accident de la “Colectiv” si dupa ce a fost activata legea 20/1994 prin legea 282/2015 privind riscul seismic RsI, pericol public. Riscul seismic si, implicit, siguranta oamenilor si a constructiilor este o problema in care este implicata intreaga societate a … Citeste in continuare »