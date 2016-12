RESTART CONSTRUCTII 2015: Noua Lege a achizitiilor publice

L-am cunoscut pe profesorul Mircea Mihailescu, cu multi ani in urma, in activitatea mea de ziarist. Era pasionat de „invelitorile subtiri si de structurile spatiale”, inspirandu-se si incercand sa transpuna in constructiile proiectate de dansul ceea ce natura „a construit”, mult mai bine decat noi, in milioane de ani. Imi amintesc ca, de fiecare data … Citeste in continuare »

Pe zi ce trece vechile generatii ale „slujitorilor” breslei constructorilor spun adio meseriei lor si meleagurilor pamantene, trecand in randul celor disparuti in negura vremurilor. Dupa o munca tenace si o cariera demna de luat in seama, personalitati ale lumii constructiilor isi pun „uneltele” in cui, cum se spune, dupa ce in viata lor au … Citeste in continuare »