Impactul ecologic al betonului autocompactant

Personalitati romanesti in constructii – Mircea IEREMIA S-a nascut la 25 iunie 1939 in Ploiesti. Dupa absolvirea Liceului Mihai Viteazul, din Bucuresti, a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole de la Institutul de Constructii Bucu­resti, cursuri absolvite in anul 1961. Activitatea inginereasca a inceput-o la intreprinderea de Constructii Speciale Industriale si Montaj, contribuind la realizarea Fabricii de Masini … Citeste in continuare »

Har si pasiune in proiectarea podurilor – Victor POPA Publicatia noastra a fost, este si va fi intotdeauna sensibila la tot ceea ce profesionistii din domeniul constructiilor au pus in opera, adevarate opere de arta, marturii ale gandirii si executiei unor obiective menite a dainui nemasurat de-a lungul timpului. Un gen aparte de constructii de care Romania, prin structura naturii inconjuratoare, a avut si … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Petru VERNESCU S-a nascut la 26 august 1922 in Constanta. Dupa absolvirea, in anul 1946, a Facultatii de Constructii din Institutul Politehnic Bucuresti, si-a inceput activitatea la Casa Autonoma a Monopolurilor Statului, si a continuat-o la intreprinderea de Tramvaie Bucuresti, ca inginer proiectant si conducator de lucrari de santier. Ca sef de santier, a coordonat lucrari la … Citeste in continuare »