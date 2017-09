Obiectivele proiectului finantat cu fonduri europene – responsabilitate asumata, nu optiune

Cei care „construiesc”… viitorul! Proiectul HUB UTCB Faptul ca dupa 1990, si in tara noastra, profesia de constructor are valori noi cerute de competitivitate si exigente in realizarea investitiilor de orice gen inseamna schimbarea mentalitatii si adaptarea la normele proprii economiei concurentiale. Este evident pentru oricine lucreaza in domeniul constructiilor ca, destul de repede, au aparut sisteme noi si performante de masini … Citeste in continuare »

DOMNUL a dat, dar… numai unii au luat! Suna cam biblic titlul, dar cam asa poate fi metamorfozat ceea ce se intampla in derularea procesului investitional in Romania, unde nevoia de constructii este evidenta si necesara in mai toate sectoarele economice si sociale, iar rezultatele concrete sunt prea putin vizibile in raport cu asa-zisele intentii. Cei care temporar ocupa scaunele de unde se

FPSC: Picatura de buget Ce poate fi mai trist pentru un constructor decat sa afle ca nu sunt bani pentru investitii, ca bugetul este de austeritate, ca secretul politic al supravietuirii, intr-o peri­oada de criza, este asigurarea ba­nilor pentru pensii si salarii si ca, pentru aceasta, suntem chiar dispusi sa ne imprumutam sau sa mai crestem taxele si impozitele?