GIS – cel mai important forum de arhitectura de interior din Europa de Est, organizat la Bucuresti

Semne bune anul are! Daca ar fi sa ne luam dupa Plugusorul de Anul Nou, potrivit caruia „semne bune anul are pentru brazda de sub plug”, tare incantati am fi ca urarea sa aiba un corespondent fericit nu numai pentru agricultura, ci si pentru restructurarea pe principiile economiei de piata a tot ce „misca” in tara asta. Numai asa … Citeste in continuare »

PSC: Pregatirea personalului din constructii: Proiectul PHARE Printre numeroasele activitati desfasurate de Patronatul Societatilor din Constructii, in ansamblul fenomenului investitional, se situeaza si initierea, sustinerea si participarea la programele de instruire nationale, in scopul formarii specialistilor in domeniul constructiilor. Strans legat de un asemenea demers se afla o preocupare din ce in ce mai actuala si necesara, care se concretizeaza prin acordarea … Citeste in continuare »

Prieten al microfonului si al publicatiei noastre – Revista Constructiilor Mortii, de cand se stie, sunt foste fiinte vii din randurile noastre, ale caror inimi au incetat sa mai bata, luand drumul vesniciei in universul atotcuprinzator. Sigur, cand spui moarte, totul a incetat sa mai fie. Asta aparent, pentru ca atunci cand unii dintre noi au merite in viata pe care au trait-o si lasa … Citeste in continuare »