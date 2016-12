ADEPLAST: ultima inovatie – vopseaua all-inclusive AERIA GOLD

CISC: Viitorul apartine celor ce-l prevad! Asa cum am mai scris in ultimul timp si in aceasta publicatie, constructiile reprezinta averea cea mai de seama a cetatenilor Romaniei, bunul cu cea mai mare durata de serviciu si care asigura prin existenta lor suport si adapost tuturor activitatilor din tara noastra. Doar aceasta scurta prezentare a ceea ce reprezinta constructiile pentru poporul … Citeste in continuare »

Salt… inainte! Asa suna comanda adresata militarilor trimisi sa invinga dusmanul pentru a mai cuceri teritorii, bunuri materiale si a subordona cat mai multi oameni. Parafrazand, pentru a veni la stadiul civil si, cu precadere, la fenomenul investitional, tot „salt… inainte” putem numi si ceea ce au facut destui „descurcareti” in ale asa-zisei inginerii financiare, pentru a … Citeste in continuare »

Stresul in constructii In ultimii ani, tot mai multi profesionisti vorbesc despre stres ca despre afectiunea noului mileniu, una dintre cele mai grave „boli profesionale“, dar „maladivul“, ca si frumosul, este in ochii privitorului. De fapt, stresul corect directionat va poate imbunatati activitatea. In cadrul companiilor romanesti in care am livrat cursuri de management al stresului, am … Citeste in continuare »