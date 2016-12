HVM ECOLOGIC: Foraje profesionale de medie si mare adancime

Oameni de valoare multilaterala au fost si vor mai fi in toate domeniile activitatilor umane destinate prezentului si mai ales viitorului societatilor in care au trudit sau activeaza si in prezent. In Romania, ei, sau mai bine zis o parte dintre ei, au reusit, prin vocatia lor, sa dea tarii si oamenilor sai opere si … Citeste in continuare »

O zi a pacalelilor si a… pacalitilor! Asta, in general vorbind, pentru ca in realitate lucrurile nu stau chiar asa. De ce? Pentru ca si intr-o asemenea zi, ca in toate celelalte, viata isi vede de drumul ei, indiferent de prejudecati. Deci, si de 1 aprilie se bucura de viata nou-nascutii, se realizeaza lucruri bune … Citeste in continuare »

S-a nascut in anul 1853 in Botosani. Dupa terminarea gimnaziului la Botosani, a continuat studiile la Academia Militara din Iasi. Plecat in Belgia, dupa un an de perfectionare in matematica, s-a inscris la Scoala Politehnica de pe langa Universitatea din Bruxelles. Gandul sau era construirea de cai ferate in Romania si, revenind in tara, in … Citeste in continuare »