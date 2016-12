BUILDING HEALTH – Bucharest International Forum: Cum se construieste un spital regional

Psihologia manageriala in ingineria constructiilor Despre management, in general si in particular, au fost publicate in paginile „Revistei Constructiilor“ multe pareri si concluzii. Toate acestea au oferit specialistilor din domeniu posibilitatea de comunicare si de informare, pe care viitorul cititor le poate exploata constructiv. Incerc sa-mi exprim si eu o pa­rere despre ipostaze ale managementului vazute din perspectiva practicii, a … Citeste in continuare »

Barca pe valuri… Nu, nu-i vorba de mai vechiul… „barca pe valuri pluteste usor…“ valsul familiar persoanelor de varsta a treia, care-si alina suferintele fredonandu-l, in momentele melancolice. Nu, barca pe valuri este actualmente sinonima cu starea de fapt in care se gaseste tara, care se leagana dusa de valurile intamplarii spre un orizont necunoscut. Necunoscut, pentru ca … Citeste in continuare »

Pamflet. Raport de tara seismica: Bulina Rosie vazuta de pe Planeta Rosie Subsemnatul Martian M. Martian, cu nume de cod intergalactic MMMXXX123, teleportat de pe planeta Marte pe planeta Pamant, cu misiune de serviciu in tara Romania, transmit catre centrul de comanda urmatoarele raspunsuri privind numita „bulina rosie”, ca urmare a intrebarilor Conducerii Ministerului Constructiilor Martiene despre constructiile din Romania. Aspecte generale Activitatea pe planeta gazda decurge … Citeste in continuare »