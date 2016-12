Drumul spre Legea Dirigintilor de Santier!

Personalitati din constructii – Petre PATRUT S-a nascut la 18 octombrie 1939 in Bucuresti. Dupa absolvirea Liceului Spiru Haret din Bucuresti, a urmat studiile Facultatii de Masini si Utilaje pentru Constructii din Institutul de Constructii Bucuresti, devenind in anul 1967 inginer in domeniul inginerie mecanica, specialitatea masini pentru constructii. Activitatea didactica a inceput-o in acelasi an, ca preparator la Catedra de … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Alexandru MANESCU S-a nascut la 25 decembrie 1937 in comuna Posesti, judetul Prahova. A absolvit Scoala Tehnica de Petrol din Ploiesti, in anul 1955, dupa care a urmat Facultatea de Constructii Hidrotehnice – Institutul de Constructii Bucuresti – devenind inginer in anul 1960. Repartizat, in facultate, ca pre­parator la Catedra de Alimentari cu apa, a devenit, ulterior, … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Ioan Petru CIONGRADI S-a nascut la 19 noiembrie 1936 in orasul Roman din judetul Neamt. Dupa absolvirea Liceului Roman Voda din orasul natal, a urmat Facultatea de Constructii, Sectia Constructii Civile, Industriale si Agricole din Institutul Politehnic Iasi, deve­nind inginer in anul 1959. Intre anii 1959 – 1962, a activat la Trustul Regional de Constructii Iasi, contribuind la … Citeste in continuare »