ALUPROF SYSTEM ROMANIA: Sisteme rezistente la foc. MB-78EI pentru compartimentari interioare si MB-78EI DPA pentru usi glisante automate

Penetratia autostrazii A1, BUCURESTI – PITESTI pana la CIUREL – SPLAIUL INDEPENDENTEI Am aflat, din presa, despre dezbaterea publica privind proiectul de penetratie a autostrazii Bucuresti – Pitesti pana in zona Ciurel – Virtutii – Splaiul Independentei, dezbatere organizata de Primaria Capitalei in calitate de beneficiar al acestei lucrari. Pe internet am citit o serie de opinii, pro si contra, privind realizarea acestei importante investitii. Lasand la … Citeste in continuare »

Penuria de specialisti Auzim tot mai des spunandu-se ca tara noastra nu mai are specialisti. Ba mai mult, ni se spune ca ar veni investitorii straini, dar noi nu mai avem specialisti. Oare de ce fel de specialisti au nevoie acesti investitori?! Imi aduc bine aminte ca, dupa 1990, se afirma “sus si tare”, pe la toate televiziunile, … Citeste in continuare »

QUALITAS la 15 ani de activitate QUALITAS S.A. este o societate de drept privat, care, de curand, a aniversat 15 ani de existenta. In termeni de specialitate, in cadrul infrastructurii de evaluare a conformitatii constituita la nivel national, QUALITAS opereaza pentru domeniul voluntar, sub acreditarea RENAR – organismul national de acreditare, ca orga­nism de certificare sisteme de management (QUALITAS-OCS) si ca … Citeste in continuare »