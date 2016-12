CONEST IASI: CEMEX – Centru avansat de cercetare-dezvoltare in medicina experimentala

Licitatiile – subzistenta intereselor de grup Toate sunt bune si frumoase in asa-zisa perioada a licitatiilor pentru lucrarile la infrastructura rutiera sau utilitara, exceptand finalul ei, adica purcederea la treaba concreta. De aici incep, asa cum s-a vazut din plin pana acum, „chinurile facerii”, in primul rand pentru viitorii beneficiari, dar si pentru executanti care, surprinsi de amploarea si pretentiile lucrarilor, … Citeste in continuare »

Ziua Nationala in lume si la… noi! Ca in lume, si la noi Ziua Nationala, daca-i a noastra, se stie ca este si schimbatoare dupa cum bate… vantul. Dupa imnul regal din 1944 a fost cel dupa intrarea sub influenta sovietica. Apoi, mai original, deci din interior, pentru ca nu stii niciodata cand si cine schimba pur si simplu data respectiva a

Editorial: Trecut… Prezent… Viitor…! Trecut = a fost, Prezent = este, Viitor = va fi. Sunt cele 3 elemente care definesc existenta noastra in aceasta lume si ne pot spune in ce mod ne explicam rostul nostru ca indivizi ai unei comunitati sociale, indiferent de tic-tac-urile ceasornicelor. Trecutul este, daca vreti, nostalgia amintirilor mai placute sau neplacute din viata