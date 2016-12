DEKO PROFESSIONAL: Tencuieli decorative si de soclu DEKO, parteneri de incredere pentru vile si ansambluri rezidentiale

Neiertator si rece, timpul… trece! Ca vrem sau nu, anii trec neiertator pentru existenta noastra si inaintam in etate, sau, mai clar… imbatranim. De aici si pericolul sa uitam unele lucruri, intamplari, cunostinte si date despre oameni sau ce a insemnat bun sau rau in timpul in care acestia au trait. Insa, momentul final al vietii unuia sau altuia dintre … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Dan Mircea FRANGOPOL S-a nascut la 28 iulie 1946 in Bucuresti. Dupa terminarea Liceului Spiru Haret din Bucuresti, a urmat, intre anii 1964 – 1969, Facultatea de Constructii Civile si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care a absolvit-o ca sef de promotie. Dupa absolvire a fost retinut in invatamant, la Catedra de constructii civile a Institutului … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Mihai VOICULESCU S-a nascut la 21 mai 1939, in Ploiesti. Dupa absolvirea liceului I. L. Caragiale din localitate, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1963. Activitatea didactica a inceput-o ca preparator la Catedra de constructii civile, iar ulterior: asistent (1964 – 1970), sef de lucrari … Citeste in continuare »