HIDROCONSTRUCTIA SA: Participarea la dezvoltarea amenajarilor hidroenergetice ale Banatului. Acumularea Secu

S-a nascut la 2 noiembrie 1930 in Piatra Neamt. Dupa absolvirea, in anul 1949, a Liceului Petru Rares din localitate, a urmat Institutul de Constructii Bucuresti – Facultatea de Constructii Civile si Industriale, devenind inginer in 1953. Inca de cand era student, a fost angajat la IPROMET si la Proiect Bucuresti, avand, ca mentori, pe

S-a nascut in Sibiu, la 20 ianuarie 1932, unde a absolvit Liceul „Gheorghe Lazar" in 1950. Intre anii 1950 – 1955 a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile si Industriale din Institutul de Construc­tii Bucuresti, frecventand, in paralel, si cursurile Facultatii de Matematica a Universitatii din Bucuresti (1950 – 1954). Activitatea inginereasca a inceput-o la

S-a nascut la 25 decembrie 1937 in comuna Posesti, judetul Prahova. A absolvit Scoala Tehnica de Petrol din Ploiesti, in anul 1955, dupa care a urmat Facultatea de Constructii Hidrotehnice – Institutul de Constructii Bucuresti – devenind inginer in anul 1960. Repartizat, in facultate, ca pre­parator la Catedra de Alimentari cu apa, a devenit, ulterior,

S-a nascut in anul 1853 in Botosani. Dupa terminarea gimnaziului la Botosani, a continuat studiile la Academia Militara din Iasi. Plecat in Belgia, dupa un an de perfectionare in matematica, s-a inscris la Scoala Politehnica de pe langa Universitatea din Bruxelles. Gandul sau era construirea de cai ferate in Romania si, revenind in tara, in