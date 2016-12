Novart Engineering a implementat Viewpoint for Projects – tehnologie cloud pentru livrarea unui proiect major de constructii

Nu pentru cine, ci pentru ce votam! Chiar asa. Am fost pana acum, dupa cum stiti, cu bune intentii de „n” ori la marele „circ” al alegerilor, unde o parte naiva dintre noi am crezut si am sperat intr-o minune care sa ne asigure, pentru viitor, o conditie umana cel putin potrivita cu invidiata viata occidentala. Si asta de 26 de ani … Citeste in continuare »

Prieten al microfonului si al publicatiei noastre – Revista Constructiilor Mortii, de cand se stie, sunt foste fiinte vii din randurile noastre, ale caror inimi au incetat sa mai bata, luand drumul vesniciei in universul atotcuprinzator. Sigur, cand spui moarte, totul a incetat sa mai fie. Asta aparent, pentru ca atunci cand unii dintre noi au merite in viata pe care au trait-o si lasa … Citeste in continuare »

Plictiseala, plictiseala generala ! Ce ne facem, Doamnelor si Domnilor, pentru ca zan­ga­nitul catuselor a devenit ceva foarte banal incat lumea a inceput sa se plictiseasca de un asemenea spectacol fara sfarsit, cu toate ca exista legi bune sau proaste care ar trebui sa guverneze aceasta tara. Suspectii, cercetati de luni sau ani de zile stau si „lancezesc” acasa … Citeste in continuare »