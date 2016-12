ROMFRACHT: Fibre pentru armarea betoanelor. De ce sa folosim fibre pentru armarea dispersa a betoanelor?

Amintiri despre vesnicie. Ing. Mihail ERBASU (1942 – 2004) Desi profilul publicatiei noastre este cel din titlul sau, oameni suntem si impreuna convietuim si la lucrurile placute dar si la cele care nu ne fac decat sa suferim. Este si motivul pentru care, an de an, am consemnat in paginile revistei noastre despartirea de un om cu calitati umane si profesionale deosebite, trasaturi care … Citeste in continuare »

Constructori longevivi De curand, profesorul universitar si membru al Academiei Romane Panaite MAZILU si-a aniversat, intr-un cadru restrans, venerabila varsta de 98 de ani. Aproape un secol! De remarcat ca acest timp n-a trecut degeaba pe langa el marturie stau in acest sens laborioasa sa contributie pe taramul constructiilor si nu numai. Intreaga sa viata a fost … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Aurel A. BELES (1891 – 1976) S-a nascut la 20 aprilie 1891 la Bucuresti. Dupa terminarea Liceului Mihai Viteazul din Bucuresti, in anul 1909, s-a inscris la Scoala Nationala de Poduri si Sosele Bucuresti, pe care a absolvit-o in anul 1914, ca sef de promotie. Activitatea de inginer constructor a inceput-o, in anul 1914, la Directia Generala de Poduri si Sosele … Citeste in continuare »