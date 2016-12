VELUX: Locuintele sanatoase, o provocare?

Personalitati din constructii – Emil PRAGER (1888 – 1985) „Omul – spunea Confucius – are trei cai de a deveni intelept. Prima, este invatatura: lunga, grea si penibila; a doua, este imitatia: mai usoara, dar riscanta; a treia, este experienta proprie: sigura, dar amara!“ Ing. Emil PRAGER le-a urmat pe toate, devenind ceea ce este – un intelept. Pentru aceasta, insa, a stiut intotdeauna … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Emil-Sever GEORGESCU S-a nascut la 6 iulie 1949 in comuna Salcia, judetul Teleorman. A urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile, Agricole si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care le-a absolvit in anul 1972. Activitatea de cercetare a inceput-o, in acelasi an, la Institutul de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor – Sectia de beton armat. … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Eugeniu IORDACHESCU S-a nascut la 9 noiembrie 1929 in Braila iar dupa absolvirea, in anul 1949, a Liceului Nicolae Balcescu din localitate a urmat cursurile Institutului de Constructii din Bucuresti – Facultatea de Poduri si Constructii Masive devenind inginer in anul 1953. Activitatea a inceput-o ca inginer proiectant la Institutul de Proiectari al Ministerului Industriei Usoare participand, … Citeste in continuare »