Galerie Foto – Building Health Bucharest International Forum, 2016

Personalitati romanesti in constructii – Mircea IEREMIA S-a nascut la 25 iunie 1939 in Ploiesti. Dupa absolvirea Liceului Mihai Viteazul, din Bucuresti, a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole de la Institutul de Constructii Bucu­resti, cursuri absolvite in anul 1961. Activitatea inginereasca a inceput-o la intreprinderea de Constructii Speciale Industriale si Montaj, contribuind la realizarea Fabricii de Masini

Personalitati din constructii – Adrian RADU S-a nascut la 25 septembrie 1928 in Iasi. Dupa studii la Liceul Internat C. Negruzzi din Iasi si Colegiul C.D. Loga din Timisoara, a urmat Facultatea de Constructii – Institutul Politehnic din Timisoara. S-a transferat, in anul II, la aceeasi facultate a Institutului Politehnic Gh. Asachi din Iasi, pe care a absolvit-o in anul 1951.

Personalitati romanesti in constructii – Stefan MIREA (1882 – 1932) Cu totii trecem adesea pe Calea Victoriei, prin fata cladirii Cercului Militar si suntem impresionati de fru­musetea si trainicia acestei constructii ridicate la inceputul secolului al XX-lea. Putini stiu insa, chiar si dintre specialisti, ca soliditatea acestei lucrari se dato­reaza unuia dintre cei mai distinsi si valorosi ingineri romani, Stefan Mirea, autorul pro­iectelor de beton