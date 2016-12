ALUPROF: Eleganta inconjurata de verdeata – Royal Wilanów

Da, 10 ani au trecut de cand o distinsa personalitate in constructii, Mihail Erbasu, a trecut in nefiinta. 10 ani de singuratate pentru el, familie si cunoscuti, care il regreta si dupa scurgerea in clepsidra a celor 10 ani, timp neiertator in derularea lui. Sigur, de cand e lumea si Pamantul, exista un ritual care … Citeste in continuare »

S-a nascut la 1 octombrie 1920 in Brasov. Dupa terminarea Liceului Andrei Saguna din localitate, a urmat cursurile Facultatii de Constructii din Politehnica Bucuresti, pe care le-a absolvit in anul 1944. Si-a inceput activitatea didactica, in functia de asistent, la disciplina Beton armat (profesor, regre­tatul Mihail Hangan), la Politehnica Bucuresti. Intre anii 1940 – 1952, … Citeste in continuare »

S-a nascut la 6 iulie 1949 in comuna Salcia, judetul Teleorman. A urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile, Agricole si Industriale – Institutul de Constructii Bucuresti, pe care le-a absolvit in anul 1972. Activitatea de cercetare a inceput-o, in acelasi an, la Institutul de Cercetari in Constructii si Economia Constructiilor – Sectia de beton armat. … Citeste in continuare »