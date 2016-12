ASOCIATIA PENTRU SECURITATEA LA INCENDIU: Sa nu ne mai jucam cu focul!

Personalitati din constructii – Radu AGENT (1925 – 2000) S-a nascut la 3 februarie 1925 in Braila. Intre anii 1934 – 1942 a urmat Liceul Vasile Alecsandri din Galati, dupa care a continuat studiile la Politehnica din Bucuresti – Facultatea de Constructii, intre anii 1942 – 1947. Timp de 58 de ani, prof. Radu Agent a desfasurat o activitate impresionanta in stiinta si tehnica … Citeste in continuare »

Personalitati din constructii – Iacint MANOLIU S-a nascut la 5 aprilie 1934 in Botosani. Dupa absolvirea Liceului Gheorghe Lazar din Bucuresti, a urmat Facultatea de Constructii Civile si Industriale din cadrul Institutului de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1957. Activitatea didactica a inceput-o in anul 1959, ca sef de laborator, la Catedra de geotehnica si fundatii a Institutului de Constructii, … Citeste in continuare »

Timp neiertator! 4 ani de la disparitia dr. arh. Gheorghe Constantin Polizu Dupa un ritual indeobste cunoscut, oamenii, ca si celelalte vietuitoare, se nasc, traiesc si dispar in eternitate. Unii dintre ei raman in memorie pentru ca au lasat ceva in urma lor, ceva care-i poate face sa fie regretati odata cu trecerea timpului. Despre un astfel de om ne vom aminti poate multa vreme pentru ca … Citeste in continuare »