GEOSOND SA: Metode moderne utilizate in reabilitarea si testarea forajelor hidrogeologice

O viata pentru o idee L-am cunoscut pe profesorul Mircea Mihailescu, cu multi ani in urma, in activitatea mea de ziarist. Era pasionat de „invelitorile subtiri si de structurile spatiale", inspirandu-se si incercand sa transpuna in constructiile proiectate de dansul ceea ce natura „a construit", mult mai bine decat noi, in milioane de ani. Imi amintesc ca, de fiecare data

Un om dedicat constructiilor industriale! Inginerul LAURENTIU NAUM – presedintele SC GIP GRUP SA la varsta de 70 de ani Se spune ca florile sunt, cu prioritate, destinate femeilor. Atunci, insa, cand un barbat in toata firea isi mai adauga un an in buchetul vietii, florile ii creeaza o stare de multumire launtrica, inlaturand orice rezerva de nostalgie legata de trecerea anilor. Flori i se cuvin si unui tenace si indarjit constructor care si-a „confundat"

Personalitati romanesti in constructii – Anatolie MARCU S-a nascut la 28 august 1937 in Chisinau. Dupa absolvirea Liceului Gheorghe Sincai din Bucuresti, a urmat Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agricole – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1959. Intre 1959 si 1964, a activat ca inginer pe santiere si inginer proiectant la Institutul de Studii si Proiectari pentru Imbunatatiri