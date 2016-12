Greseli frecvente la executia incintelor adanci in mediul urban

S-a nascut la 30 octombrie 1940 in Bucuresti. Dupa absolvirea liceului Ion Neculce, a urmat cursurile Facul­tatii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri, Sectia Drumuri si Poduri – Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1971. Activitatea didactica a inceput-o, in acelasi an, la Institutul de Constructii Bucuresti, la Catedra de rezistenta materialelor, ca … Citeste in continuare »

S-a nascut la 25 iunie 1939 in Ploiesti. Dupa absolvirea Liceului Mihai Viteazul, din Bucuresti, a urmat cursurile Facultatii de Constructii Civile, Industriale si Agricole de la Institutul de Constructii Bucu­resti, cursuri absolvite in anul 1961. Activitatea inginereasca a inceput-o la intreprinderea de Constructii Speciale Industriale si Montaj, contribuind la realizarea Fabricii de Masini … Citeste in continuare »

S-a nascut la 23 mai 1939 la Vijnita, judetul Storojnet din Bucovina de Nord (in prezent in Ucraina). Dupa absolvirea, in 1955, a Colegiului „Costache Negruzzi” a urmat Facultatea de Constructii de la Institutul Politehnic “Gh. Asachi” Iasi, devenind inginer in anul 1960. Activitatea inginereasca a inceput-o in august 1960, ca inginer proiectant la … Citeste in continuare »