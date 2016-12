HIDROCONSTRUCTIA SA: Contributia la edificarea sistemului hidroenergetic national. Barajul GURA APELOR – o lucrare ce a salvat vieti cu pret de vieti

Criza si… anticriza! Sunt, daca vreti, cuvintele aflate pe mai toate buzele, cuvinte care sunt rostite pe „orizontala si verticala“ de mai toata suflarea omeneasca pentru ca la mijloc este vorba de existenta fiecaruia in parte sau pe ansamblul societatii din care face parte. Sigur, prima reactie este intrarea in panica pentru ca, intotdeauna, omul pune inainte raul … Citeste in continuare »

Nimic despre constructii in luna… electorala! „Lucru bun la noua luni“ se spune in folclor. Extinzand afirmatia la viata economico-sociala, situatia nu este de invidiat pentru ca practic intr-un interval de timp mai larg, in cel electoral de exemplu de… 4 ani nu s-a realizat mai nimic din sporovaielile alesilor nostri. Si aceasta se poate demonstra fie si daca retinem ca … Citeste in continuare »

PSC: Pregatirea personalului din constructii: Proiectul PHARE Printre numeroasele activitati desfasurate de Patronatul Societatilor din Constructii, in ansamblul fenomenului investitional, se situeaza si initierea, sustinerea si participarea la programele de instruire nationale, in scopul formarii specialistilor in domeniul constructiilor. Strans legat de un asemenea demers se afla o preocupare din ce in ce mai actuala si necesara, care se concretizeaza prin acordarea … Citeste in continuare »