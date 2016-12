Ipsosul armat, protectie eficienta la foc

Personalitati romanesti in constructii – Iurie DRUTA Inginer cu realizari notabile in executia unor importante obiective de investitii, autor de inventii si inovatii, profesor universitar asociat, Iurie Druta a fost, totodata, un bun conducator al societatii SC Hidroconstructia SA. Calitatile sale deosebite: initiativa, tact, obiectivitate, capacitate de sesizare a esentialului, onestitate, dragoste si respect fata de salariati, reprezinta insusiri care il situeaza … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii – Decebal ANASTASESCU S-a nascut la 27 iunie 1926 in Lugoj. Dupa terminarea, in anul 1945, a Liceului C. Diaconovici Loga din Timisoara, a urmat cursurile Facultatii de Constructii – Institutul Politehnic Timisoara, pe care le-a absolvit, ca sef de promotie, in anul 1950. Activitatea a inceput-o ca asistent la cursul de Rezistenta materialelor. A fost numit, totodata, … Citeste in continuare »

Personalitati romanesti in constructii. Constructor: meserie transmisa din tata in fiu. Laurentiu, Dinu si Constantin Erbiceanu In timp, putine profesii, remarcabile prin scopul lor, au cunoscut traditia de transmitere, din tata in fiu, cum se spune, a aceleiasi meserii. In cazul nostru, a celei de constructor, meserie care “dureaza” bunurile materiale si imobile pentru locuit, educatie, sanatate, industriale, infrastructura. Lista poate fi intregita cu aproape tot ce ne inconjoara si ne … Citeste in continuare »