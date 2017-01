Ipsosul armat, protectie eficienta la foc

Stim ce vrem, de ce nu reusim? Povesti de adormit… copiii, dar si pe unii maturi creduli in structuri politice efemere am tot ascultat de ani buni, dupa 1990, fara a avea sentimentul ca ceva esential s-a petrecut in societatea romaneasca postdecembrista. A fost o cursa contracronometru, cu accent electoral, intre emulii pretendenti la… „bucatele“ tarii, bucate care au ajuns pe masa … Citeste in continuare »

Cine poate oase roade, cine nu, nu! Asa ar putea suna o sinteza a luptelor indarjite pentru acapararea puterii in Stat, nu pentru binele LUI ci pentru binele LOR, al competitorilor. Nici nu s-au terminat bine europarlamentarele ca a si fost declansata o disputa, pe viata si pe moarte, pentru dobandirea locatiei de la Cotroceni, de unde se spera la o dominare … Citeste in continuare »

Drumul spre Legea Dirigintilor de Santier! Dirigintele de Santier autorizat, fata nefardata a activitatii complexe in domeniul calitatii Cand Dirigintele de Santier impune calitate, unii investitori aleg sa renunte la serviciile acestuia, preferand amenda de 10.000 de lei Colegiul Tehnic al Dirigintilor de Santier (C.T.D.S), organizatie cu peste 800 de ingineri specialisti in constructii, membri ai asociatiei Adunarea Nationala a Dirigintilor … Citeste in continuare »